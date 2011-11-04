Почему украинские коммунисты не празднуют 50-летие Программы строительства коммунизма?

Вчера на книжном блошином базаре купил подшивку газеты «Правда» за 1961 год. Повезло. Ведь так бы и не вспомнил, что ровно пятьдесят лет назад, именно в эти октябрьско-ноябрьские дни в Москве, на ХХII съезде КПСС коммунисты приняли программу строительства коммунизма в СССР.

В 1962 году моя матушка, впервые в жизни повела меня посмотреть кино. Конечно, это был праздник духа! В провинциальном клубе, над сценой я прочитал лозунг, написанный большими буквами на красной материи: «Партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Вряд ли нынешние тинэйджеры, прыщавые юноши и девушки с легким дыханием, независимой Украины знают, что такое коммунизм. А зря. Они уже давно должны бы жить при коммунизме. Так как они и есть то самое «будущее поколение».

Естественно, я пристал к матери с вопросами, а буду ли я жить при коммунизме и что такое коммунизм? Меня родной мой человек заверил, что уж я уж точно дождусь этого счастливого времени.

А слову «коммунизм» она дала метафорическое определение: «Это, сынок, наступит время, когда потекут молочные реки с кисельными берегами». Своим образным умозаключением она поставила меня в тупик. Я никак не мог понять, почему молоко и кисель не перемешаются друг с другом, протекая широкой рекой в светлое будущее.

Сегодня уж точно мы знаем, что коммунизм построить невозможно. Потому что это мечта о потерянном рае. Это этическая или, точнее, политическая концепция, утопия о которой много и ярко писали социалисты-утописты, например Кампанелла или Сен-Симон, короче, «место, которого нет».

Нельзя построить коммунизм прежде всего потому, что человек по своей природе нетерпим, зол и агрессивен и вряд ли разберется в таком сложном вопросе: кому чистить ботинки и убирать общественные туалеты, а кому писать романы и быть капитанами бизнеса. Еще можно добавить: один умный, второй дурак, кто-то молодой, волевой, полный сил, а кто-то дряхлый, больной и не нужен даже самым близким родственникам.

Но это сегодня можно с сарказмом писать о наивности правителей СССР того времени. А тогда, пятьдесят лет назад, народу подарили мечту, позволили считать звезды и строить воздушные замки. А грезы (ведь каждого хоть раз в жизни посещало это чувство) могут стимулировать, стать мощным энергетическим зарядом, разбудить народ и повести его (под руки) в рай. Точно помню, что моя мать, работая в две смены швеей, получала 32 рубля. Помню, и она, и я думали-мечтали, как бы купить мне на лето китайские кроссовки за 2 рубля 83 копейки.

Сегодня, закатывая глаза к солнцу, мы глубокомысленно говорим, что «коммунизм – это светская форма существования религии». А тогда, никого особо не спрашивая, власть железной рукой погнала народ в коммунизм, изобрела новую мораль, обновила подпорченную временем идеологию. В общем «течет вода Кубань-реки, куда ведут ее большевики».

Говорят, критической мыслящей массы в обществе два-три процента. Поэтому большинство – все остальные 97 процентов – уж точно тогда верили в хрущевский лозунг, что «мы догоним и перегоним Америку».

Кстати, можно и в наше время из Финляндии и Канады взять политику пенсий в пример, из Белоруссии и России пригласить «лидеров нации», из Японии технологии, из Китая – трудолюбие, из Швеции и Норвегии демократию, из Ватикана веру. Тогда Украина, взяв на вооружение все самое лучшее в мире, станет флагманом человечества уже в первом поколении. Говорят, если 60 процентов населения заняты в сфере интеллектуального труда, а 40 в сфере обслуживания – это и есть коммунизм.

Кто не знает, напомню, что «Программа строительства коммунизма» имела две части – идеологическую и научно-техническую. Идеологические догмы разбирать скучно, чего только стоит «моральный кодекс строителя коммунизма». Например, «непримиримость к врагам коммунизма» или «кто не работает – тот не ест», или «человек человеку друг, товарищ и брат».

Но идеи модернизации общества СССР в Программе были прописаны очень подробно. То есть, власть желала изменений, или, если современным языком – модернизации.

Так почему не вышло? Почему строительство коммунизма плавно перешло в строительство развитого социализма, а затем уж вовсе в горбачевскую перестройку? Как учат классики – Максы Веберы и Людвиги фон Мизесы – нельзя развитие производительных сил обеспечить тоталитарной политической надстройкой во главе с одной партией и где разномыслие уголовно наказуемо.

Один мой знакомый философствующий политолог заявил, что именно «Программа строительства коммунизма» и привела к распаду мировой системы социализма и снесла с политической карты СССР.

У меня вопрос к лидеру украинских коммунистов, господину Петру Симоненко. Почему Компартия Украины не провела торжественное собрание, посвященное 50-летию принятия “Программы строительства коммунизма”? Ведь было бы о чем поговорить?

Например, как в другой социальной и исторической реальности дать украинцам мечту? Почему в Украине такая деградация социальных наук – дайте народу доктрину современного рая, лозунги и грезы! И, в конце концов, ответьте на вопросы: кто виноват, что коммунизм в Украине не построен? Почему меня и моего одноклассника Леню Шиндермана обманули – он сегодня в Израиле врачом работает, а например, Юра Бацан в США священником? Кто виноват, что реки с молоком и киселем так и не потекли по Украине?

Ну и последнее. А что делать дальше? Как жить?

...Листая подшивку газеты «Правда» за 1961 год я обнаружил креативную PR-идею. Почти в каждом номере публикуется текст телеграммы какого-нибудь лидера коммунистической партии из Африки или Океании, Азии или Латинской Америки. Покидая Москву с чемоданом денег «на революцию», вожди коммунистов своих стран телеграфировали с самолета: «Пролетая над территорией Советского Союза, шлю пламенный привет советским коммунистам и всем людям доброй воли».

Вот я подумал. Недавно президент Виктор Янукович был во Львове на открытии стадиона «Львов-Арена». И постеснялся встретиться с львовскими обывателями и акулами пера. Вот я и представил. Взлетает президентский самолет, набирает высоту и видит панораму древнего города вместе с Высоким замком. Виктор Федорович подзывает помощника и говорит: пошлите телеграмму губернатору: «Пролетая над Львовом, шлю пламенный привет рабочим и крестьянам Галичины!» Ну а далее – актуальные задачи и поручения партийному активу и чиновничьей братии.

Виктор Тимошенко, философ