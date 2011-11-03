15 лицеистов отравились перечным газом

Причиной отравления 15 лицеистов в Харьковской области стал распыленный в помещении класса слезоточивый перечный газ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Установлено, что 14-летняя ученица лицея нашла баллончик со слезоточивым перечным газом «Шок» на улице. На перерыве между четвертым и пятым уроками она показала его своей 13-летней подружке, которая в классе случайно нажала на распылитель.

В результате распыления газа в помещении класса с жалобами на раздражение глаз, верхних дыхательных путей и головокружение были госпитализированы 15 лицеистов. Восемь из них уже выписаны из больницы, семеро находятся под наблюдением врачей. Проводится дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в 12.30 14 учеников лицея поселка Близнюки Харьковской области обратились в приемное отделение Близнюковской центральной районной больницы. С предварительным диагнозом «влияние раздражающего вещества неизвестной этиологии на верхние дыхательные пути» дети были госпитализированы. Остальные ученики этого класса были осмотрены дома семейными врачами. После осмотра еще один ребенок с жалобами на тошноту и раздражение в горле был госпитализирован в детское отделение больницы.