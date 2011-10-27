Сегодня во Львове бастуют такси

Во Львове 27 октября состоится митинг и предупредительная акция протеста таксистов против правительственного варианта проекта закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях осуществления деятельности по перевозке пассажиров на такси и автомобилями на заказ».

Как сообщил УНИАН один из организаторов акции, председатель Ассоциации свободных профсоюзов «Автомобилист Украины» Андрей КОРЧИНСКИЙ, в рамках протестной акции пройдет несколькочасовая забастовка таксистов Львова «которая после предупредительного может стать бессрочной в случае невыполнения требований перевозчиков».

«Указанным законопроектом фактически уничтожается существующая схема перевозок и отменяется лицензирование. Вместо этого вводится коррупционная схема выдачи карточек перевозчикам органами местной власти. Мы будем требовать не допустить принятия этого правительственного законопроекта», - подчеркнул А.КОРЧИНСКИЙ.

Он сообщил, что сбор таксистов начнется в 10.00 на ул. Б. Хмельницкого во Львове, в 10.30 колонны автомобилей такси отправится в центр города по маршруту: ул.Опришковская - М.Кривоноса – Подвальная - Винниченко.

В 11.30 возле помещения Львовской ОГА, куда прибудет автомобильная колонна, начнется митинг перевозчиков.