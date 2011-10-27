Милиция вмешалась в "войну" парковщиков за территорию

Из-за конфликта парковщиков на Троещине в Киеве милиция вынуждена была организовать возле автостоянок постоянное наблюдение.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Столичная милиция изучила ситуацию и считает, что она должна решаться мирным путем, определенным законодательством. А с целью предотвращения правонарушений возле автостоянок в настоящее время находятся сотрудники Деснянского райуправления милиции.

В милиции информируют, что в последнее время в районное отделение поступали сообщения о неправомерных действиях неустановленных лиц, которые пытаются захватить автостоянки, размещенные вдоль линии скоростного трамвая по улице О.Бальзака.

Во время выезда по месту вызова работники милиции установили, что по указанным адресам размещаются автостоянки физических и юридических лиц, от которых представители ООО «Транс Парк Сервис» требуют освободить парковочные места.

Также выяснено, что субъекты хозяйствования предоставляли услуги по парковке автотранспорта в соответствии с договорами, заключенными с Деснянской районной в городе Киеве государственной администрацией, (срок действия которых истек) и действующими договорами с КП «Деснянскпарксервис».

Прокуратура города Киева 19 августа 2011 года вынесла протест, в соответствии с которым действия должностных лиц КП «Деснянскпарксервис» по заключению договоров на эксплуатацию парковочных мест признано незаконными и предложено предприятию их расторгнуть. В сентябре 2011 года руководство КП «Деснянскпарксервис» предупредило субъектов хозяйствования о досрочном расторжении договоров.

Правоохранители обращают внимание, что по решению Киевского городского совета от 26 июня 2007 года №930/1591 КП «Киевпарксервис» определен единый оператор по парковке транспортных средств и установлен единый порядок эксплуатации парковочных площадок в городе. Поэтому субъектам хозяйствования было предложено заключить соглашения именно с этим коммунальным предприятием. Такие письма предприниматели получили, но договора на право эксплуатации фиксированных мест для парковки с КП «Киевпарксервис» заключить отказались.

Вместе с тем установлено, что 14 октября 2011 года между КП «Киевпарксервис» и ООО «Транс Парк Сервис» заключены договора, в соответствии с которыми обществу переданы в пользование парковочные места на улице О.Бальзака. Как объяснили руководители ООО «Транс Парк Сервис», 17 октября около 15.00 представители этого предприятия посетили автостоянки вдоль линии скоростного трамвая по улице О.Бальзака и известили парковщиков о вышеупомянутом соглашении.

Руководители субъектов хозяйствования согласились на переговоры, касающиеся дальнейшей эксплуатации спорной территории.

Руководство столичной милиции надеется, что любые споры будут разрешаться в дальнейшем без нарушений общественного порядка.