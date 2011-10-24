ДТП на трассе Киев-Одесса: 8 пострадавших

Лобовое столкновение

В Киевской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали 8 человек. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, ДТП произошло 23 октября в 17.00 вблизи села Терезино Белоцерковского района на автодороге «Киев-Одесса». На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

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