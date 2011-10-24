Украина и ЕС договорились об объеме беспошлинного импорта автомобилей

Украинские чиновники и эксперты позитивно оценивают результаты переговоров о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина» (№172 (№1446) от 24 октября 2011 года).

Директор Департамента международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Тараса КАЧКА сообщил, что объем беспошлинного импорта европейских автомобилей в Украину будет составлять 45 тыс. единиц в год.

Как сообщает издание, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ этот уровень назвал традиционным объемом импорта в базовом периоде 2005-2007 годов.

"Если импорт в любом последующем году не будет достигать этого уровня, то мы, естественно, не будем применять никаких мер. Если же он будет превышен, тогда будет применяться еще один параметр — доля на рынке", - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, это означает, что даже в случае роста объема импорта автомобилей из ЕС, например, до 50 тыс. единиц защитные меры в виде возврата 10-процентной пошлины не будут применяться, если их доля на рынке останется меньше 20%.

"Но если доля будет превышена, мы имеем право ввести пошлину в размере той, что действует сейчас. Правда, при этом предусмотрена определенная процедура консультаций, уведомления. Это не будет спонтанным решением: скажем, вот сегодня достигли какого-то уровня, а завтра вводится пошлина", — сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

В то же время Т.КАЧКА подчеркнул, что, начиная с первого года работы ЗСТ, доля автомобилей из ЕС будет составлять 20% нашего рынка, а через шесть лет она повысится до 25%.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег НАЗАРЕНКО позитивно оценил договоренности Украины и ЕС в сфере импорта автомобилей.

«Учитывая, что до сих пор Украина настаивала на применении переходного периода для снижения ставок на автомобили, такое решение однозначно является позитивным. Тем более что в текущем году, по нашим расчетам, из ЕС в Украину поступит около 40-45 тыс. автомобилей. Это соответствует предельному показателю», - сказал О.НАЗАРЕНКО.

Т.КАЧКА также сообщил, что в рамках ВТО Украина должна уменьшить экспортную пошлину на семена подсолнечника с 15% до 10%, а при торговле с ЕС произойдет еще более существенное ее снижение — в течение 15 лет по 1 процентному пункту в год, до нуля. По его словам, но если экспорт в ЕС будет превышать определенный объем, то ставка пошлины повысится до уровня, который применяется в отношениях с ВТО. "Для семян подсолнечника предельный объем составляет 100 тыс. тонн в год", — уточнил Т.КАЧКА.

Газета сообщает, что, согласно договоренностям, в рамках ЗСТ по лому черных металлов ставка экспортных пошлин также будет снижаться на 1 процентному пункту в год, однако без права применения Украиной дополнительных защитных мер.

Кроме того, Т.КАЧКА проинформировал, что при решении споров в сфере энергетики будет применяться классическая схема с арбитрами. "Они будут заседать не полгода, а 50 дней. Само решение должно быть исполнено в кратчайшие сроки, желательно в течение 15 дней", — добавил он. По словам директора Департамента международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия, арбитраж не затронет вопросы денежных компенсаций.

Гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир ЛАПА позитивно оценивает такие договоренности. По его словам, «позиция Евросоюза относительно отмены Украиной экспортных пошлин с самого начала была очень жесткой, поэтому то, что нам удалось добиться не только переходного этапа, но и права на использование защитных мер — это успех». «А, учитывая, что объем производства семян подсолнечника в Украине составляет 7-8 млн. тонн, экспорт в 100 тыс. тонн не является критическим», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ завершили переговоры по Зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.