Skoda Octavia врезалась в КамАЗ: 8 погибших

В Полтавской области при столкновении иномарки с КамАЗом погибло 8 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября в 23.50 в г. Глобино.

Водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на обочину и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля КамАЗ, который стоял на обочине дороги. В результате ДТП в легковом автомобиле погибло 8 человек.

На месте события правоохранительными органами проводится расследование.