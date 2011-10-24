Skoda Octavia врезалась в КамАЗ: 8 погибших
09:40, 24 октября 2011Разное
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ДТП в Полтавской области
В Полтавской области при столкновении иномарки с КамАЗом погибло 8 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября в 23.50 в г. Глобино.
Водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на обочину и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля КамАЗ, который стоял на обочине дороги. В результате ДТП в легковом автомобиле погибло 8 человек.
На месте события правоохранительными органами проводится расследование.
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