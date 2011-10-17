Лотерейный оператор «М.С.Л.» разыграл 15-тую квартиру в Киеве

15 октября строитель из Хмельницкого выиграл квартиру в Киеве стоимостью 500 000 грн. от лотереи «ХТО ТАМ».

Как сообщает лотерейный оператор «М.С.Л.», это уже 15-я выигранная квартира в Киеве в этом году.

26-летний Андрей СЯНДЕРА - профессиональный строитель, всю жизнь занимается строительством и ремонтом. У него своя небольшая дружная бригада, вместе с которой он делает евроремонты. Заработки неплохие, но семье с двумя малолетними детьми накопить денег на собственную квартиру было нереально, рассказал А.СЯНДЕРА. Поэтому, когда однажды жена Марина предложила мужу принять участие в телевизионной квартирной лотерее «ХТО ТАМ», он согласился. Им повезло попасть в студию. А когда это произошло, у них была только одна цель - выиграть главный приз, рассказал А.СЯНДЕРА.

Победители решили взять главный приз деньгами - за 500 000 гривен в Хмельницком можно купить двух или даже трехкомнатную квартиру.

*** «ХТО ТАМ» - единственная в Украине квартирная лотерея, которая дает возможность выиграть 500 000 грн. мгновенно и квартиру в телестудии. С 2004 по 2011 год в «ХТО ТАМ» были выиграны 337 квартир.