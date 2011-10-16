Годовалый малыш удушился проводами

02:17, 16 октября 2011
Разное
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Милиция обвинила мать погибшего

В Симферополе в результате удушения проводами в квартире погиб ребенок.

Несчастный случай произошел 14 октября, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе крымского управления МЧС.

«Мальчик, 2010 года рождения, зацепился за провода и задохнулся. Причина смерти: удушение из-за неосмотрительности матери», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции.

 

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