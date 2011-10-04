Число машин в свадебном кортеже не должно превышать шести

01:29, 04 октября 2011
Разное
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В киргизском городе замаялись бороться

Свадебные процессии по улицам южного киргизского города Джалал-Абад должны стать скромнее. Так решили местные власти, устав бороться с проблемами дорожных пробок и аварий в разгар свадебного сезона, сообщает Би-би-си.

Причиной всего этого зачастую становились растягивавшиеся до одного километра праздничные кортежи.

Согласно новому распоряжению, максимальное число машин в свадебной кавалькаде не должно превышать шести.

Киргизская дорожная полиция призывает ввести подобные ограничения по всей стране. Киргизия имеет одни из самых неблагополучных показателей в мире по безопасности дорожного движения.

 

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