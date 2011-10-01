Взять электромобиль в прокат будет просто, как велосипед
04:17, 01 октября 2011Разное
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Сообщение из Парижа
В Париже вводится упрощенная схема сдачи в прокат электромобилей, за основу которой взята система самообслуживания при аренде велосипедов, сообщает Би-би-си.
Схема под названием "Автолиб" позволяет арендаторам самостоятельно выбрать и оплатить прокат безбензинового автомобиля на одной из городских стоянок.
Парк электромобилей, сдаваемых в прокат по новой схеме, составляет двести пятьдесят машин, но устроители расчитывают вскоре расширить его до трех тысяч.
Все электромобили оснащены спутниковой навигацией и могут проехать без подзарядки более трехсот километров.
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