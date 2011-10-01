Взять электромобиль в прокат будет просто, как велосипед

В Париже вводится упрощенная схема сдачи в прокат электромобилей, за основу которой взята система самообслуживания при аренде велосипедов, сообщает Би-би-си.

Схема под названием "Автолиб" позволяет арендаторам самостоятельно выбрать и оплатить прокат безбензинового автомобиля на одной из городских стоянок.

Парк электромобилей, сдаваемых в прокат по новой схеме, составляет двести пятьдесят машин, но устроители расчитывают вскоре расширить его до трех тысяч.

Все электромобили оснащены спутниковой навигацией и могут проехать без подзарядки более трехсот километров.