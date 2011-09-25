Янукович, Путин и Медведев в загородной резиденции (фото)

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр России Владимир Путин во время встречи в резиденции Президента РФ, на территории заповедника "Завидово", 24 сентября 2011 г.

Как сообщал УНИАН, после короткой прогулки руководителей двух стран журналистов попросили оставить место проведения переговоров. Переговоры длились почти четыре часа. По их завершению В.ЯНУКОВИЧ отбыл в Киев.

Пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на вопрос, были ли достигнуты какие-то договоренности, тогда сообщила, что переговоры длятся, и говорить о результатах преждевременно.

От Администрации Президента Украины также пока нет никакой информации об итогах встречи.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН

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