ГАИ получит полномочия задерживать машину за неправильную стоянку

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статьи 255, 265-2, 321-1, 322 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования отдельных положений».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается предоставить полномочия работнику Государственной автомобильной инспекции временно задерживать транспортное средство за нарушение правил остановки и стоянки, а также за управление транспортными средствами без соответствующих документов.

Кроме того, в связи с введением процедуры апелляционного обжалования постановления о наложении административного взыскания предлагается внести соответствующие изменения в статьи 321-1, 322 КУоАП, которые касаются порядка исполнения постановлений.