Ученые подтвердили: кто рано встает, тому Бог дает

Люди, которые встают рано утром стройнее, счастливее и здоровее тех, которые долго спят, утверждают ученые. Об этом сообщает bigmir.net.

Они считают, что если утром не игнорировать будильник и вставать пораньше, можно справляться с утренними заботами продуктивнее и получить признание на рабочем месте. А вот люди, которые не могут устоять и "валяются" в постели до последнего, имеют высокие шансы развития депрессии, стресса или набора лишних килограммов, показал опрос 1068 человек.

В ходе проведения опроса исследователи выясняли уровень счастья и тревоги респондентов, а также их физическое здоровье, режим питания и сна.

Как выяснилось, в будние дни жаворонки бодрствовали уже в 6:58 утра, в то время как совы ждали, пока часы покажут 8:54. На выходных же обе группы предпочитали отсыпаться, но при этом жаворонки начинали свой день в 7:47, а совы – в 10:09. В итоге анализ собранной информации показал: у первой группы отмечались более позитивные показания.

По словам доктора Йорга ХУБЕРА из университета Роухемптон, у жаворонков наблюдается тенденция быть более здоровыми, счастливыми и стройными, чем совы. Как он отметил на конференции Британского психологического общества, причиной того, что ранние пташки успешнее в жизни может быть то, что такие люди лучше подстраиваются под темп современной жизни.