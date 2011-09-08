По дороге в Киев погибли семь человек в маршрутке
21:30, 08 сентября 2011Разное
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Встречный грузовик потерял управление
В Черниговской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли семь человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, авария произошла на 44-м км автодороги Чернигов - Гремьяч неподалеку от села Березна Менского района.
Пассажирский микроавтобус «Мерседес», который осуществлял рейс по маршруту «Короп-Киев», столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». По предварительным данным, 7 человек погибли, 1 пострадал, которого оправили в больницу.
Причина ДТП – водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где не смог разъехаться с микроавтобусом.
Оперативно-спасательные подразделения МЧС выполняют работы по разблокированию тел и ликвидации аварии.
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