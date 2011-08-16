Палатки возле Печерского райсуда охраняют психологи

Охрану общественного порядка возле Печерского райсуда Киева осуществляют 70 милиционеров.

Об этом сообщает УСО МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, милиционеры проводят ежедневно более 100 профилактических бесед с участниками массовых мероприятий. В месте проведения массовых мероприятий работают профилактические группы работников милиции, в состав которых входят психологи.

Группы постоянно проводят профилактические беседы со сторонниками разнополярных политических сил относительно толерантного отношения к оппонентам, соблюдения норм поведения в общественных местах и недопущения нарушений общественного порядка.

Так, как сообщили в УСО МВД, своевременно вмешавшись в очередную конфликтную ситуацию между оппонентами и сторонниками бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая возникла около 14.00 возле входа в Печерский районный суд г. Киева, работники милиции локализовали и не допустили ее развития.

Милиция в очередной раз обращается к участникам массовых мероприятий с просьбой проявлять выдержку, взаимопонимание, уважение к оппонентам и не допускать нарушений общественного порядка.