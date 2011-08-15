Водитель, объезжая мальчика, насмерть сбил его мать

В селе Скотарово Шполянского района Черкасской области водитель автомобиля «УАЗ», объезжая мальчика, насмерть сбил его мать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, утром 14 августа водитель автомобиля во избежание наезда на 4-летнего мальчика с недостатками слуха и внезапно выбежал на проезжую часть дороги, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил наезд на его мать, которая выбежала на проезжую часть, спасая сына. Женщина от полученных травм умерла в карете скорой помощи.