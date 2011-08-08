Тимошенко может уронить гривню

Экспертам хорошо известно, что факторы дестабилизации финансовой системы страны и резкой девальвации национальной валюты могут быть не только чисто экономические, но и политические. В частности, способствует возникновению девальвационных тенденций обострение политического противостояния, поскольку в случае мощных политических потрясений население и бизнес начинают справедливо волноваться за сохранность своих денежных сбережений. Что провоцирует их на соответствующие действия, оказывающие негативное влияние на стабильность финансовой системы и курс национальной валюты.

Украинским финансам уже приходилось на себе испытывать данный эффект. Наиболее ярко он проявился в конце 2004 года, когда сотни тысяч и даже миллионы соотечественников вышли на площади с протестами против действующей на тот момент власти. Напомним о влиянии тех событий на банковскую систему и валютный рынок государства.

Валютный курс до Майдана составлял в Украине около 5,3-5,4 гривни за доллар. Причем, он фактически застыл на данном уровне еще с 2000 года - после обвала украинской национальной валюты во время финансового кризиса 1998-1999 годов. Однако валютно-курсовая стабильность была нарушена в последние месяцы 2004 года, хотя экономических предпосылок к этому не было – в частности, экспорт из Украины намного превышал тогда импорт.

Спрос на свободно-конвертируемую валюту в октябре-ноябре-декабре 2004 года резко возрос. Население массово ринулось в банки забирать свои, в первую очередь, гривневые вклады, а затем люди старались конвертировать гривню в доллары или евро. Также на покупку валюты направилась гривня, находящаяся вне банковской системы. Как следствие, в обменных пунктах стала исчезать валюта, появились давно забытые к тому времени валютные «менялы», а курс на «черном» валютном рынке подскакивал до 7-8 и даже местами до 10 гривень за доллар.

С целью спасения финансовой системы страны исполняющий тогда обязанности главы Нацбанка Арсений Яценюк издал постановление, разрешающее коммерческим банкам – вопреки, кстати, нормам отечественного законодательства - не выдавать гражданам досрочно их депозиты. Это решение позволило несколько снизить спрос на СКВ, но ситуация все же оставалась некоторое время весьма напряженной, о чем свидетельствуют официальные данные НБУ.

Так, общий объем депозитов физических лиц составлял на 8 октября 2004 года 45,5 млрд. грн., из которых 27,8 млрд. грн. – гривневые депозиты. Затем ситуация стремительно ухудшалась: на 19 ноября – 45,2 млрд. грн. и 25,3 млрд. грн.; на 17 декабря – 41,0 млрд. грн. и 21,8 млрд. грн.; на 24 декабря – 40,9 млрд. грн. и 21,7 млрд. грн. соответственно.

То есть, украинцы забрали с банков за период с начала октября по конец декабря, несмотря на все заградительные меры НБУ, 6,1 млрд. грн. Кроме того, в ноябре и декабре 2004 года наблюдалось сокращение золотовалютных резервов – с 10464, 3 млн. долл. на 19 ноября до 9451,9 млн. долл. на 17 декабря, или на 1012,4 млн. долл. (на 9,7%).

Затем, как известно, политические страсти в Украине поутихли. В связи с чем нормализовалась обстановка на валютном рынке и в банковской системе.

Сейчас, после ареста в минувшую пятницу лидера наибольшей оппозиционной политической силы Юлии Тимошенко, ситуация в Украине вполне может стать аналогичной с вышеописанными событиями в конце 2004 года. Впрочем, скорее всего, подобные потрясения на валютном рынке произойдут не в августе, а в осенние месяцы, на которые оппозиция планирует организовать масштабные акции протеста. К тому же, вынесение Печерским судом решения по делу против Тимошенко, которым ее могут осудить на 5 лет лишения свободы, ожидается, по некоторым сведениям, на начало сентября.

Понятно, что в таких условиях в Украине уже в ближайшее время резко обострится политическое противостояние. Что, в свою очередь, окажется сильным девальвационным фактором.

Причем, сейчас ситуация намного опасней для гривни, чем в последние месяцы 2004 года. Если тогда внешняя торговля обеспечивала положительное сальдо для Украины – за январь-сентябрь 2004 года в торговле товарами было плюс 3,2 млрд. долл., то в этом году, напротив, имеет место картина стремительного наращивания отрицательного сальдо – за январь-май 2011 года оно достигло минус 4,6 млрд. долл.

Кроме того, если в 2004 году в мировых финансах было все спокойно, то сейчас фондовые и товарно-сырьевые рынки планеты усиленно «трясет» в преддверии очень вероятной в ближайшее время второй волны мирового кризиса. В частности, уже второй раз в этом году мощный обвал на мировых биржах произошел в минувшие четверг-пятницу. Мало того, кредитное агентство осуществило беспрецедентный шаг: объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга США (с уровня ААА на одну ступень - до АА+).

Также нужно учитывать, что кроме внутреннего девальвационного фактора в связи с усилением политического кризиса есть еще и внешний. Понятно, что когда в какой-то стране становится неспокойно – как это было, к примеру, в начале нынешнего года в Египте, Тунисе и некоторых других государствах – инвесторы ни за что не понесут туда свои деньги. Более того, иностранный капитал поспешит скорее «убежать» из государств, охваченных политическими волнениями – как говорится, от греха подальше. Что и понятно.

Естественно, это в полной мере касается и Украины. Например, для солидных иностранных инвесторов, которые внимательно отслеживают в СМИ происходящие в мире события, возмущенные заявления правительства США и лидеров Европарламента относительно ареста Тимошенко – это красный сигнал: в Украину сейчас лучше не соваться!

Поэтому прогноз на ближайшие месяцы для Украины крайне неблагоприятный. Практически все экономические эксперты уверены в неизбежности в будущем девальвации гривни, но лишь некоторые из них ранее предсказывали, что обвал национальной валюты случится уже нынешней осенью. Теперь же шансы того, что девальвация гривни начнется еще до конца текущего года, значительно возросли.

Причем, в отличие от вышеописанных событий осени-зимы 2004 года, после грядущей девальвации гривни – а она может упасть до 12-15 грн./долл. или даже больше - затем не последует возврата к прежним курсовым отметкам. В этих условиях уровень жизни соотечественников, естественно, резко снизится. Ну а украинской власти при таком сценарии, понятно же, не позавидуешь…

Александр Бескоровайный