Танго с Фемидой, или Несколько слов в защиту судьи Киреева

События в Печерском суде давно превратились в многосерийный политический сериал. Голливудские сценаристы и мастера мыльных опер еще будут перехватывать друг у друга сюжетные ходы, основанные на действиях Юлии Тимошенко. Быть может, со временем нам предстоит увидеть блокбастер «Суд над Юлей». Пока же экс-премьер всеми силами пытается решить несколько различных задач и сохранить свободу. Не только для политического маневра, но и личную.

Юлия Тимошенко защищает свои интересы с отчаянием человека, притиснутого к стенке. Заседания Печерского суда, слушающего дело по обвинению экс-премьера в превышении служебных полномочий и нанесению государству ущерба во время подписания газовых контрактов с Россией в январе 2009 года, то и дело превращаются в бенефис оппозиционного политика. Юлия Владимировна «скромно» проводит аналогии между собой и Георгием Димитровым, выигравшим в 1933 году в нацистской Германии процесс по делу о поджоге рейхстага. Правда, почему-то трудно представить вождя болгарских коммунистов, ведущего закулисные переговоры с бонзами НСДАП, а Тимошенко еще два года назад пыталась договариваться с Виктором Януковичем о внесении изменений в Конституцию.

Но не будем ворошить прошлое. Тимошенко пытается сегодня одновременно подорвать авторитет суда и получить площадку для провозглашения оппозиционных манифестов. По крайней мере, начало судебного процесса по ее делу экс-премьер использовала для политических заявлений максимально продуктивно. Когда суд вошел в стадию рутинной работы (кстати говоря, благодаря процессу по делу Тимошенко многие украинцы получают представление о ходе суда), Юлия Владимировна постаралась пойти на обострение. Отказы вставать во время обращения к судье и нарочито резкие комментарии позволяют утверждать: Тимошенко играет на грани фола. Она творчески осмыслила реакцию послов западных стран на продолжавшийся несколько часов ее допрос в Генеральной прокуратуре в июне и не особо сдерживает себя в выражениях. Максимальная дискредитация суда и моральное уничтожение судьи Киреева – с этими задачами на старте процесса Тимошенко практически справилась, хотя сегодня Родион Киреев пытается отвечать своей известной подсудимой.

Любопытно отметить, что профессиональные юристы оценивают поведение Тимошенко скептически. Несколько столичных адвокатов, согласившихся ответить на вопросы о «главном процессе» года в Украине, оказались практически единодушными в своих оценках происходящего в зале Печерского суда. Они назвали ошибочной тактику защиты по затягиванию времени и постоянную ротацию защитников Юлии Владимировны. Показательно, что удаление защитника Сергея Власенко его коллеги-юристы назвали обоснованным, отметив, что судья Киреев имел право поступать подобным образом. Не вызвало сомнений у адвокатов право судьи призывать к порядку находящихся в зале суда народных депутатов. Члены фракции БЮТ-«Батькивщина», как известно, пытаются оказать моральную поддержку своему лидеру, что напоминает ярмарку с прицелом на парламентские выборы 2012 года.

Юристы отмечают, что телевизионная трансляция процесса не является синонимом его открытости, и отмечают, что судья Киреев не имел права переносить его из Печерского суда. Наверное, следует напомнить, что проведением судебных процессов при большом скоплении зевак отличались Советский Союз и нацистская Германия в 30-е годы. Адвокаты напомнили, что право на суд присяжных пока не нашло отражения в отечественном законодательстве, и полагают, что судья справедливо не допустил к защите Тимошенко иностранных адвокатов. По мнению правоведов, у защитников экс-премьера было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Происходящее в зале Печерского суда все больше напоминает зажигательное танго, местами балансирующее на грани политического приличия. Очевидно, что Тимошенко торпедирует юридическую процедуру для повышения собственного рейтинга. Но он, как свидетельствуют социологи, в последнее время у украинских политиков не растет.

Евгений Магда