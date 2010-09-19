Кузнец предложил главе города чеканить монеты

Сегодня жители и гости Чернигова отмечают День города.

Как передает корреспондент УНИАН, празднование началось на центральной Красной площади города, где состоялось историческое и спортивно-художественное действо "Чернигов – украшение Украины". В выступлении приняли участие свыше 2000 школьников и студентов, представителей городских танцевальных коллективов и ведущих духовых оркестров Черниговщины.

Зрителей и участников торжеств, а также всех жителей областного центра с Днем города поздравил Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ. Он отметил, что самая большая ценность Чернигова - это уникальное историческое и культурное наследие, а также талантливые и трудолюбивые люди.

В центре города – на Аллее Героев – открылась туристско-художественная выставка "Чернигов – туристический". Там работает "Городок мастеров". Один из мастеров – кузнец – пригласил Черниговского городского председателя и руководителя Мытищинского района (Российская Федерация) выковать памятные монеты, с чем чиновники успешно управились.

На туристско-художественной выставке представлены и деревянные скульптуры участников фестиваля "Болд", в котором в этом году приняли участие 9 мастеров, в том числе и российские резчики. По завершению празднований изготовленные скульптуры будут украшать парковые зоны Чернигова.

В рамках празднования Дня города создана и кобзарская площадь. Сведенная капелла бандуристов музыкальных школ областного центра исполняет украинские народные песни.

Вместе с черниговцами День города отмечают представители городов-партнеров из России, Беларуси, Польши и Латвии, а также ряда украинских городов.

Празднование Дня города продлится в Чернигове до вечера и завершится гала-концертом на Красной площади при участии местных групп и украинских звезд. Вечером там состоится праздничный феерверк.