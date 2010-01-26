ТНК-ВР покупает в Украине 118 АЗС

Российско-британская компания ТНК-ВР в декабре 2009 года заключила соглашение о приобретении общества с ограниченной ответственностью «Вик Ойл» (г. Киев), которое владеет в Украине сетью из 118 автозаправочных станций (оператор сети - компания «УТН-Восток») в 13 регионах Украины.

Об этом сказано в проспекте компании ТNК-ВР International Limited к выпуску еврооблигаций на 8 млрд. долл., текстом которого располагает УНИАН

«В декабре 2009 года ТНК-ВР заключила соглашение о приобретении 100% доли в «Вик Ойл», компании, занимающиеся розничной и оптовой продажей нефтепродуктов в Украине», - сказано в сообщении.

Планируется, что сделка будет закрыта в течение первого квартала 2010 года, после завершения ряда процедур, среди которых получение разрешения от Антимонопольного комитета Украины и ряда операций в рамках реструктуризации компании «Вик Ойл».

Кроме 118 АЗС, компании «Вик Ойл» принадлежит 8 нефтебаз и 122 земельных участка (под строительство АЗС) на разных стадиях разработки.

По состоянию на 30 сентября 2009 года сеть ТНК-ВР в Украине состояла из 50 собственных АЗС и 250 джобберских.

Напомним, сеть АЗС компании «Вик Ойл» ранее работала под брендом «Укртатнафта», но в данное время проводится ребрендинг, создается новая торговая марка «Formula».

Сеть закупает по прямым договорам нефтепродукты стандарта не ниже Евро-3 у Лисичанского НПЗ (принадлежит ТНК-ВР) и «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», а для продажи топлива под ТМ «Formula» (бензины - не ниже Евро-5, дизтопливо - не ниже Евро-4) - у зарубежных поставщиков: «Орлен Летува» (ранее «Мажейкю нафта», Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь) и STATOIL (Норвегия).

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). Управляющим центром ТНК-ВР в Украине является ООО «ТНК-ВР Коммерс», на которое также возложены функции по оптовой торговле нефтепродуктами. Переработку нефтяного сырья и производство продукции обеспечивает ЗАО «ЛИНИК». Розничной торговлей нефтепродуктами занимается СП ООО «Кершер».

Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и Украине и розничная сеть из 1 400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК.