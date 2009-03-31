Приходько предстанет на Евровидении в четырех образах

Украинская певица Анастасия Приходько сняла клип на песню "Мамо", с которой будет в мае представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2009", сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Как отмечается в пресс-релизе, в клипе, снятом в Киеве, за три минуты произойдет смена всех времен года. Декорации будут оживать, а образы певицы меняться - Приходько предстанет в четырех разных образах, символизирующих осень, зиму, весну и лето.

В одной из сцен видеоклипа в кадре окажутся сразу две Приходько, одна из которых гадает на суженого, а другая - как в зеркале повторяет ее движения.

Один из ключевых образов в клипе Анастасии Приходько - образ невесты. По задумке режиссера клипа Алана Бадоева, певица будет облачена в фату, которую в финале разорвет в клочья. Фата невесты рассыплется и превратится в снег.