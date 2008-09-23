В Севастополе под камнепадом погибли два туриста из Запорожья

Вчера, 22 сентября, в Балаклавском районе Севастополя, на мысе Айя, в районе скалы Первый Госпиталь, в результате камнепада погибли два туриста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, туристы - мужчина и женщина, 1973 и 1982 годов рождения, жители Запорожья, - находились в палатке. В связи с угрозой нового камнепада работы по извлечению тел погибших были завершены сегодня.