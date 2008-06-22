УАЗ столкнулся c Опелем: пятеро погибших

Сегодня в 4.00 поблизости с. Индустрия Антрацитивского района Луганской области на автотрассе Антрацит - Дебальцево произошло столкновение автомобиля "УАЗ-469" с легковым автомобилем "Опель-Омега".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 5 человек и 1 человек с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.