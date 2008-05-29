В Киеве возобновлена работа эвакуаторов

В Киеве возобновлена эвакуация автомобилей водителей-нарушителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ.

По ее словам, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал соответствующее распоряжение, согласно которому Главному управлению контроля за благоустройством столицы совместно с КП «Киевтранспарксервис» и Управлением Государственной автомобильной инспекции МВД Украины в г. Киеве (по согласию), поручено активизировать работу относительно выполнения требований правил парковки транспортных средств в городе.

«Мы возобновляем работу эвакуаторов, поскольку нарушения водителями правил дорожного движения, связанных с остановкой и стоянкой автотранспорта, вызывают массу неудобств на и без того перегруженных дорогах города”, - подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ. По ее словам, “опыт показал, что бороться с нарушителями можно только таким способом, ведь отсутствие ответственности постоянно побуждает водителей парковаться там, где им удобно, хоть и запрещено», - отметила заместитель председателя КГГА.

По ее словам, распоряжением также предусмотрено усиление контроля за надлежащим содержанием дорог, газонов, тротуаров и других объектов благоустройства города.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины 11 марта отменило совместный приказ Главного управления транспорта КГГА и Главного управления МВД Украины в г. Киеве относительно мер воздействия к водителям-нарушителям, согласно которому в Киеве запрещена эвакуация автомобилей.