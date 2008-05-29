Не оскорбляйте папуасов: они Украину давно перегнали...

Меня, как националиста, родители научили уважать все нации, но больше всего любить свою.

Поэтому за живое зацепила своим пещерным мировоззрением обидная фраза одного из руководителей (вернее, руководительниц) нашего государства в адрес папуасов . И решил я заглянуть в некоторые справочники, чтобы выяснить, что изменилось в Папуа-Новой Гвинее с того времени как там побывал первый европеец, которого увидели папуасы – наш соотечественник Николай Миклухо-Маклай.

Первым под руку попался ежегодник Международного Валютного Фонда „DOING BUSINESS 2008” в котором сравниваются условия ведения бизнеса в 178 странах мира. Речь идет о таких критериях, как скорость открытия или закрытия бизнеса; условия налогообложения и время, которое приходится тратить на уплату налогов; условия лицензирования бизнеса; возможность получения, условия и время, которое расходуется бизнесом на получение кредитов; стоимость и таможенные ограничения экспорта-импорта; защита инвестиций; регистрация недвижимости и прочее. В десятку лидеров этого рейтинга содействия (точнее, не препятствования) бизнесу вошли Сингапур, Новая Зеландия, США, Гонконг, Дания, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия, Исландия.

Папуа-Новая Гвинея занимает в этом рейтинге содействия бизнесу 84 место, а вот Украина находится аж на 139 месте!

При этом Украина, едва ли не единственная из 178 стран которая за последние 3 года не сделала ни единого шага для улучшения ситуации. Это тем более парадоксально, что и премьер-министр, и президент боролись за власть в 2004 году обещая создание „цивилизованих” условий для ведения бизнеса. Но, как выяснилось, быстро забыли избирательную риторику 2004 года.

На Правительственном портале Папуа-Новой Гвинеи ( в отличие от времен Миклухо- Маклая в стране распространен Интернет, а в авиационном сообщении между районами задействованы 578 аэропортов! ) можно узнать, что налог на добавленную стоимость у папуасов работает, как и в Англии, Германии, Австрии, без проблем, а возмещение переплаченного бизнесом НДС происходит без задержек. Очевидно, объяснение в том, что ни одна партия не рассматривает налоговую казну как партийную кассу, а руководителя налоговой службы папуасы назначают не по партийному, а по профессиональному признаку! Второй причиной того, что папуасы НДС имеют, а проблем не знают, является то, что в партийных списках не прячутся экспортеры воздуха, которые предъявляют председателю ГНА - партийному кассиру к возмещению НДС на несуществующий экспорт. Как и в любой цивилизованной стране у папуасов те, кто пытался экспортировать воздух вместо товара сидят в тюрьме, а не в парламенте, да еще и в правящей коалиции.

Кстати, есть в папуасском законодательстве кое-что общее с украинским – как в Украине постоянно пытаются обложить вывозной таможенной пошлиной шкуры крупного рогатого скота, так в Папуа-Новой Гвинее вывозной экспортной таможенной пошлиной обложены шкуры крокодилов.

Папуа-Новая Гвинея, как и Украина работает над созданием Государственного Земельного Кадастра. Но зная, кто в украинской правящей коалиции является куратором этого вопроса, бьюсь об заклад, что папуасы получат прозрачный и доступный каждому гражданину через Интернет Земельный Кадастр раньше, чем украинцы!

А еще Папуа-Новая Гвинея, в отличие от Украины, не знает такого явления, как купля-продажа голосов избирателей с помощью „каруселей” и „Вавилона”. Не начатые ли перед столичными выборами Службой безопасности и Генпрокуратурой Украины расследования деятельности некоторых штабов, которые скупали голоса, так взволновало некоторых украинских политиков, что они безосновательно начали обижать папуасов?

Честным киевлянам приходится надеяться, что расследование все же закончится уголовной ответственностью „карусельщиков-вавилонщиков”. И, возможно, Украина поднимется из этой помойной ямы хотя бы до уровня честных и прозрачных выборов, которые имеют место в Папуа-Новой Гвинее.

Кстати, не советую украинским политикам также смеяться и над Гондурасом, который за два последних года улучшил условия реестрации бизнеса, а также ситуацию с лицензированием отдельных видов деятельности, регистрацией собственности и предоставлением кредитов. И в рейтинге содействия бизнесу, как и папуасы, Гондурас, находится выше Украины.

То есть следует иногда думать, прежде чем кого-то “опускать”. Как бы самому не опуститься... Ниже папуасов и гондурасцев.

Евгений Жовтяк