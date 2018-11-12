14-15 ноября 2018 в г. Киев состоится международная конференция «Приоритетные направления имплементации гендерно ориентированного бюджетирования на местном уровне». Организатор – Проект «Гендерное бюджетирование в Украине» (Проект ГОБ) при поддержке Швеции.

Место проведения: Отель «Radisson Blu», г. Киев, ул. Братская, 17-19.

Регистрация участников: 9:30-10:00.

Конференция проводится с целью обеспечения широкого диалога представителей украинской власти, гражданского общества и международных экспертов относительно вызовов и приоритетов имплементации гендерно ориентированного бюджетирования (ҐОБ) на местном уровне в Украине.

Во время конференции будут представлены и обсуждены достижения Украины по использованию ГОБ на местном уровне, а также очерчены приоритетные задачи на 2019 в рамках интеграции гендерно ориентированного подхода в бюджетный процесс в Украине. В мероприятии примут участие международные эксперты из Албании и Швеции, которые ознакомят участников с практическими аспектами применения ГОБ на международном уровне.

Участники конференции - представители Министерства финансов Украины, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерства социальной политики Украины, представители финансовых органов областных, Киевской городской государственных администраций и всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, представители местных органов власти Швеции, Австрии, Албании и международных проектов, реализуемых в Украине.

Аккредитация СМИ: Юлия Красноголов, +380 66 287 41 05, +380 44 234 19 25 yulia.krasnogolov@grbproject.org.

О Проекте «Гендерное бюджетирование в Украине» (Проект ҐОБ)

Проект ГОБ финансируется Швецией и имплементируется двумя консультационными компаниями - NIRAS и CPM. Цель проекта – внедрение гендерно ориентированного бюджетирования в Украине в соответствии с действующей системой управления государственными финансами. Период реализации проекта - 2014-2020 гг.

Внедрением ГОБ в Украине руководит Министерство финансов Украины. Кроме Министерства финансов, проект также сотрудничает с отраслевыми министерствами, областями/районами и городами, а также другими партнерами. Основной принцип внедрения ГОБ в Украине базируется на использовании лучших международных практик и предусматривает проведение гендерного анализа на уровне министерств и областей, районов и ОТГ, поддержку и совершенствование программ, финансируемых из бюджета, с последующим внесением изменений в правовую базу для интеграции гендерно ориентированного подхода в бюджетный процесс в Украине.