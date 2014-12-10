Круглый стол «Как победить в войне?»
11 декабря (четверг) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «КАК ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Объективная оценка военной ситуации.
2. Как реформировать украинскую армию? Поможет ли Украине иностранное оружие?
3. Сколько стоит война? Выдержит ли украинская экономика военный конфликт с РФ?
4. Остановят ли санкции Россию?
5. Что дальше? Вероятные сценарии развития ситуации.
Участники круглого стола:
1. АЛЕКСАНДР РАЗМАЗНИН, представитель Генштаба ВСУ, генерал-майор.
2. АННА КОВАЛЕНКО, советник министра обороны Украины.
3. ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, волонтер, соучредитель Благотворительного Фонда «Мир и порядок»
4. МИХАИЛ ПАШКОВ, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)