11 декабря (четверг) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «КАК ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Объективная оценка военной ситуации.

2. Как реформировать украинскую армию? Поможет ли Украине иностранное оружие?

3. Сколько стоит война? Выдержит ли украинская экономика военный конфликт с РФ?

4. Остановят ли санкции Россию?

5. Что дальше? Вероятные сценарии развития ситуации.

Участники круглого стола:

1. АЛЕКСАНДР РАЗМАЗНИН, представитель Генштаба ВСУ, генерал-майор.

2. АННА КОВАЛЕНКО, советник министра обороны Украины.

3. ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, волонтер, соучредитель Благотворительного Фонда «Мир и порядок»

4. МИХАИЛ ПАШКОВ, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)