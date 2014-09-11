СНБО зафиксировал 129 обстрелов позиций силовиков с начала перемирия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В целом, с начала объявления режима прекращения огня с 18:00 5 сентября зафиксировано 129 обстрелов позиций силовых структур Украины», - отметил он.

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