СНБО зафиксировал 129 обстрелов позиций силовиков с начала перемирия
13:00, 11 сентября 2014Армия
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Совет национальной безопасности и обороны Украины зафиксировал с начала перемирия 129 обстрелов позиций сил Антитеррористической операции.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В целом, с начала объявления режима прекращения огня с 18:00 5 сентября зафиксировано 129 обстрелов позиций силовых структур Украины», - отметил он.
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