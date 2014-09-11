За сутки боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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