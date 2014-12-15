За неделю ВСУ получили более тысячи бронежилетов и 12 станций оптико-электронного подавления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила спикер Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

«ВСУ продолжают получать от государственных предприятий обороны новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники», - отметила она.

«За прошлую неделю подразделения войск радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ получили 12 станций оптико-электронного подавления, 10 сканирующих устройств, 29 комплектов устройств кумулятивной защиты для танков Т-64БМ «Булат», - отметила Кушнир.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 917 военных, более 3,3 тысячи ранены - МинобороныКроме того, военнослужащие получили 1 тыс. 318 бронежилетов, 1 тыс. 400 утепленных курток и тысячу пар утепленных штанов, 1 тыс. 300 пар валенок, 55 тыс. пар теплых носков, 3 тыс. 350 утепленных и 10 тыс. 900 пар обычных берцев.

Также, по ее словам, бойцы получили 6 тыс. 290 комплектов теплого и 30 тыс. комплектов обычного нательного белья, 633 тонны бензина, 7 тыс. 737 тонн зимнего дизельного топлива, 2 тыс. 757 тонн авиакеросина, 2,5 тонны бронетанкового и 1,5 тонны автомобильного имущества, около 423 тонн ракет и боеприпасов.

Также восстановлено 38 единиц бронетанковой и автомобильной техники, сказала Скорняк.