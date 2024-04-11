Лидеры стран обсудили последние удары России по нашей энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился с президентом Чехии Петром Павелом, который поддержал идею Макрона относительно отправки иностранных войск Киеву. Встреча проходила в тяжелый для украинской энергетики день.

Детали глава государства сообщил в своем Telegram. По словам Зеленского, он рассказал чешскому коллеге о ситуации на поле боя, российских обстрелах нашей энергетической инфраструктуры и потребности Украины в поставках энергооборудования.

"Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление сотрудничества в области ОПК, нашу интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения по безопасности", - добавил президент.

Визит Зеленского в Литву

Сегодня Зеленский прибыл в Литву для участия в 9-м саммите Инициативы трех морей. В рамках визита глава государства встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между двумя странами.

"Согласно ему, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО", - сообщил Зеленский в Telegram.

Согласно этому соглашению, Латвия также обязуется помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 млн евро. Документ также свидетельствует о готовности Латвийской Республики помогать с восстановлением и отстройкой, защитой критической инфраструктуры и тому подобное.

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