Латвия ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% от своего ВВП.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Латвии Эдгарс Ринкевичс поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между двумя странами.

"Согласно ему, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО", - сообщил Зеленский в Telegram.

Глава Украинского государства поблагодарил дружественную Латвию: "Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", - отметил президент.

Видео дня

Кто предоставляет Украине гарантии безопасности?

Как сообщал УНИАН, ранее Украина подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с восемью странами, в том числе с Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Данией, Нидерландами и Финляндией.

В этих соглашениях союзники Украины обязуются поддерживать ее военно и финансово с целью отражения российской агрессии.

Как известно, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите инициативы Триморья. Также сообщалось, что он провел встречу с министром национальной обороны страны Лауринасом Кащюнасом.

Вас также могут заинтересовать новости: