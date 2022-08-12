Президент Украины рассказал понтифику об агрессии, которую РФ совершает против Украины, и о страшных преступлениях России.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Папой Римским Франциском заявил, что мировые духовные лидеры должны доносить правду о совершенных россиянами ужасах в Украине.

Как сообщил глава государства в Twitter, он провел разговор с Папой.

В частности, Зеленский проинформировал Папу Римского об агрессии, которую РФ осуществляет против Украины, и о страшных преступлениях России.

"Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш обсудили возможный визит понтифика в Украину. Папа Франциск отметил, что поддерживает Украину и хотел бы навестить ее.

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