Такой визит может состояться уже в августе.

Папа Римский Франциск заявил, что очень хочет посетить Украину, чтобы попытаться положить конец развязанной Россией войне.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами в самолете по пути из Рима в Канаду, передает Reuters.

"У меня большое желание поехать в Киев", - сказал Франциск, отвечая на вопрос о возможной будущей поездке в Украину.

Война в Украине и позиция Папы Римского:

14 июня 2022 года Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает Путина, но указать, где добро, а где зло отказался.

29 июня Папа Римский осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.

30 июня 2022 года Папа Римский косвенно обвинил РФ в империализме.

4 июля 2022 года появилась информация о том, что Папа Римский хочет посетить Москву и Киев. В Ватикане говорили, что визит в Украину может состояться в августе.