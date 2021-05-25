Последний раз советники лидеров Украины, России, Германии и Франции общались по видеосвязи 19 апреля.

Очередная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата " запланирована на 26 мая в режиме видеоконференции.

Читайте такжеВстреча Путина и Байдена состоится в Женеве-официальноОб этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Что предшествовало

Последний раз политсоветники лидеров стран - участниц "нормандского формата" встречались в формате видеоконференции 19 апреля.

После встречи руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.

Ранее руководитель ОП заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, и ожидают его согласования со стороны РФ.

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Автор: Тамара Отовская