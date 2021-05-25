Ранее Ермак утверждал, что стороны разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе / фото УНИАН
Очередная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата " запланирована на 26 мая в режиме видеоконференции.
Читайте такжеВстреча Путина и Байдена состоится в Женеве-официальноОб этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.
Что предшествовало
- Последний раз политсоветники лидеров стран - участниц "нормандского формата" встречались в формате видеоконференции 19 апреля.
- После встречи руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.
- Ранее руководитель ОП заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, и ожидают его согласования со стороны РФ.
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