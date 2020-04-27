В Туркменистане женщинам-госслужащим запретили красить волосы, делать маникюр и накладные ресницы

О новых правилах уже предупредили владельцев салонов красоты и парикмахерских.

В Туркменистане женщинам, которые работают в госучреждениях и предприятиях, вновь ужесточили требования к внешнему виду.

Как сообщает "Радио Азатлык", запрет также распространяется и на преподавательниц. Всем им снова запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, делать маникюр и педикюр.

Подобные ограничения в стране уже вводились весной 2018 года, однако впоследствии их смягчили.

Изначально ограничения были введены в одном из районов, но позже их расширили на всю столицу страны Ашхабад.

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"На собраниях не дают внятных объяснений причин новых запретов. Но граждане, обсуждая это между собой, говорят об очередной попытке властей одеть женщин одинаково, в соответствии с их требованиями, объясняя это национальными традициями. С другой стороны, по мнению женщин, власти таким образом хотят оказать давление на сферу косметических услуг, цены на которые в последнее время очень выросли", - рассказал корреспондент и добавил о том, что женщинам пригрозили увольнением в случае, если они не подчинятся новым требованиям.

Также известно, что вслед за объявлением новых требований, владельцев салонов красоты и парикмахерских вызывали в полицию и предупредили о том, что ограничения распространяются и на их работу.

Туркменские власти уже много лет пытаются влиять на внешний вид женской половины населения помощью различных ограничений и запретов. Весной 2018 года эти меры были значительно ужесточены.

Как сообщал УНИАН, ранее в Туркменистане чиновникам запретили красить волосы в черный цвет после 40 лет из-за нового имиджа президента страны.