В Туркменистане чиновникам запретили красить волосы в черный цвет после 40 лет из-за нового имиджа президента - СМИ

На встречи с главой государства намерены допускать исключительно седовласых мужчин.

Мужчинам - сотрудникам госучреждений Лебапского велаята - региона на востоке Туркменистана в возрасте выше 40 лет запретили красить волосы в чёрный цвет.

Как сообщает "Радио Азатлык", в то же время от тех, у кого естественный цвет волос, требуют дать им седой оттенок.

"Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос. Это требование появилось 1 февраля", - рассказал сегодня корреспондент, работающий анонимно по соображениям безопасности.

Он отметил, что беседовал с несколькими работниками бюджетной сферы, которые сообщили, что данный запрет имеет устный характер.

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"Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг (президент, - ред.), то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди", - сообщает корреспондент.

По его данным, такое нововведение не понравилось чиновникам, поскольку президент страны, ранее сам красил волосы в черный цвет и от них требовали поступать аналогично. Сейчас же требование совершенно обратное.

"Сейчас очень много тех, кто красит волосы в чёрный цвет. Потому что буквально два года тому назад руководители госучреждений требовали от седовласых работников красить волосы. Боясь потерять работу, люди соглашались красить волосы. А теперь даже у тех, чей естественный цвет волос чёрный требуют подкрашивать в седой цвет", - рассказал один из чиновников.

Отмечается, что в июле 2018 года государственные медиа в Туркменистане неожиданно явили президента Гурбангулы Бердымухамедова в новом имидже с седыми волосами. До этого президент был известен тем, что красил свою шевелюру в чёрный цвет.