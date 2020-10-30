Как сообщают польские СМИ, полиция Варшавы выставила кордон перед домом Качиньского. Туда прибывает все больше протестующих.

В Варшаве проходит масштабная акция протеста против фактического запрета на аборты. Зафиксированы случаи стычек с противниками абортов.

Об этом сообщает TVP.

В 16:00 по местному времени участники акций собрались в трех разных местах – на Замковой площади, площади Артура Завиши и у здания Канцелярии премьер-министра. Позже все три колонны протестующих сошлись в районе Рондо Дмовского.

Протестующие держат в руках плакаты, требуя разрешения права на аборт, а также отставки правительства. Один из главных лозунгов сегодняшней акции - "Легализация абортов - без компромиссов".

Как сообщает Польское Радио, представители организаций, выступающих против права на аборт, бросали в толпу дымовые шашки и нападали на участников марша.

До провокаций дошло на Замковой площади в самом начале протеста, когда группа людей в масках выбежала со стороны Старого города и начала запускать в протестующих сигнальные ракеты. В итоге полиции удалось взять ситуацию под контроль, а протестующим – начать свое шествие.

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Позже органам правопорядка вновь пришлось вмешаться в районе улиц Карова и Вислострада.

«Полицейские приняли решительные меры против групп футбольных хулиганов, которые угрожали безопасности других людей, а также использовали пиротехнику в районе улиц Вислострада и Карова», - сообщили в Комендатуре столичной полиции.

W niektórych miejscach protestujący są atakowani. 🇵🇱pic.twitter.com/bKYVQFQmpi — WiadomościBliskoCiebie24 (@WBC241) October 30, 2020

Одновременно с акцией в Варшаве протесты проходят во многих городах Польши, а также у посольств в европейских странах.

По последним данным, как сообщают польские СМИ, полиция Варшавы выставила кордон перед домом Качиньского. Туда прибывает все больше протестующих.

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Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".

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Автор: Денис Прядко