По официальным данным, за время беспорядков в стране погибли 16 силовиков.

В сети появилось новое видео "зачистки" улиц Алматы военными. В одном из самых крупных городов Казахстана продолжается антитеррористическая операция после массовых беспорядков.

Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

"Работают группы силовиков с автоматами наперевес, которые, по-видимому, ищут "террористов и бандитов". На фоне слышны звуки редких выстрелов", – говорится в подписи к видео.

Со ссылкой на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщается, что за время беспорядков погибли 16 силовиков, более 1300 получили ранения, разграблены свыше 100 торговых центров и банков, повреждены или уничтожены около 500 полицейских автомобилей.

Читайте такжеПоследствия протестов в Казахстане: президент назвал количество военных ОДКБ в странеПри этом президент сообщил, что число погибших среди мирного населения пока уточняется.

Ранее сообщалось о гибели 164 человек во время беспорядков, однако затем в Минздраве Казахстана опровергли эту информацию.

Протесты в Казахстане: что известно на данный момент

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. В итоге протесты переросли в массовые беспорядки: задержаны более 5 тысяч человек, сумма ущерба перевалила за 212 миллионов долларов.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств ОДКБ, чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направили в Казахстан.

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