Кремль назвал позицию Путина по Украине 'непоколебимой' после переговоров с США, - Reuters

Уиткофф и Кушнер направляются в Киев на встречу с Зеленским.

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел более трех часов "в высшей степени полезных" переговоров с двумя посланниками США, добивающимися сделки для завершения войны в Украине, сообщил помощник Кремля Юрий Ушаков, однако не дал никаких указаний на какой-либо прорыв.

По его словам спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "изложили ряд идей относительно возможных путей урегулирования". При этом Ушаков не уточнил, в чем заключались эти идеи, пишет Reuters.

Путин, в свою очередь, заявил им, что Россия якобы добивается "реального прогресса" на поле боя и уверена в достижении своих целей, при этом подчеркнув необходимость устранения "всех первопричин конфликта".

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Путин похвалил усилия Трампа

Официальный представитель Белого дома сообщил СМИ, что переговоры были "содержательными" и что дальнейшие шаги будут объявлены в ближайшие недели. От Уиткоффа и Кушнера, которые посещали Москву впервые с января от имени Трампа, комментариев не последовало. Они вылетели из Москвы вскоре после переговоров и должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

"Переговоры вышли за рамки простого обмена мнениями по урегулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждались экономические вопросы и возможные крупные, взаимовыгодные российско-американские проекты, – заявил Ушаков. – В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и в высшей степени полезными для обеих сторон".

Посланник Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев, в свою очередь, написал, что встреча была "важным миротворческим визитом". Он и Ушаков оба присутствовали на встрече. Путин же похвалил усилия Трампа по завершению войны.

"Понимая, что он входит в сложную ситуацию, он тем не менее не прекращает свои усилия, чтобы помочь добиться урегулирования и внести свой вклад в разрешение российско-украинского конфликта", – отметил кремлевский диктатор в телевизионном выступлении в начале переговоров.

Огромная пропасть в позициях

В течение предыдущих 10 дней Россия днем и ночью обстреливала украинскую столицу ракетами и дронами, включая удар в пятницу по штаб-квартире СБУ. Украина на протяжении лета наносила ощутимые удары по российским НПЗ, нефтяным терминалам и складам интернет-ритейлера Wildberries, пытаясь повысить для Москвы цену продолжения войны, пишет СМИ. Но, на период визита спецпосланников Трампа в Москву и Киев, Украина готова была воздержаться от ударов по российской столице.

Журналисты заявляют, что обе страны остаются далеки друг от друга во взглядах на то, как завершить продолжающуюся пятый год войну. Источник, близкий к Кремлю, ранее заявлял, что Путин по-прежнему намерен захватить больше территории.

"Нет никаких шансов достичь соглашения относительно линии фронта, пока Путин не закончит закрепление за собой оставшейся части Донецкой области", – подчеркнул он, добавив, что лидер Кремля уверен – на основании докладов своих командиров, – что это произойдет к концу года.

Западные военные аналитики же считают такую возможность маловероятной, учитывая медленные темпы продвижения Москвы. Украина отказалась сдавать землю, которую она успешно обороняла ценой огромных потерь, и отвергает подобные условия как равносильные капитуляции.

Кремль заявил, что позиция, которую Путин изложил два года назад, согласно которой Украина должна уступить всю территорию четырех областей, на которые претендует Россия, и отказаться от своего плана вступления в НАТО, – остается "непоколебимой".

Другие новости о переговорном процессе

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне резкой эскалации войны в Украине США реанимируют мирный процесс. В то же время перспективы нового раунда переговоров остаются неопределенными. Одним из главных препятствий остается содержание потенциального мирного соглашения.

Предыдущие переговоры основывались на 20-пунктном плане, который охватывал, в частности, гарантии безопасности для Украины и восстановление страны.

Кроме того, мы также рассказывали, что Буданов советовал Зеленскому не уступать Донбасс в мирном соглашении. "Отказ от территории дал бы Москве трофей, который ее военные оказались неспособны взять", – пишут журналисты, объясняя эту позицию.

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