Среди погибших есть дети.

В Казахстане с начала протестов погибли уже 164 человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Так, в Алматы погибло 103 человека, в том числе 2 детей, в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской области - 10 человек, в Алматинской области – 8 человек.

Ранее сообщалось, что 7 января в Алматы обстреляли автомобиль с пассажирами, погибла четырехлетняя девочка. Ещё одна находившаяся в машине девочка, ученица 9-го класса, находится в реанимации.

Читайте такжеРоссия продолжает перебрасывать войска в Казахстан (видео)До этого детский омбудсмен писала о погибшем от пулевого ранения в Алматы 11-летнем ребенке. По официальным данным, в стране во время беспорядков погибли двое детей, трое получили ранения.

Протесты в Казахстане: что известно на данный момент

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. В итоге протесты переросли в массовые беспорядки: задержаны более 5 тысяч человек, сумма ущерба перевалила за 212 миллионов долларов.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств ОДКБ, чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направили в Казахстан.

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