Предварительная сумма ущерба от беспорядков в стране составила 212 миллионов долларов.

Число задержанных во время протестов в Казахстане превысило пять тысяч человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на МВД.

Точное количество задержанных – 5135 человек.

Из них: 134 человека помещены в изоляторы по подозрению в совершении особо тяжких преступлений; 516 человек подвергнуты административному аресту, в отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия.

Читайте такжеКазахстан: россияне на бронетехнике начали охранять космодром БайконурТакже Национальная палата предпринимателей Казахстана назвала новую сумму ущерба от протестов в стране, переросших в беспорядки. По приблизительным подсчетам, она превысила 212 миллионов долларов.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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