Песков заявил, что Россия готовит ответ на нефтяные санкции.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор заявила о том, что не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ.

Как сообщает российский "Интерфакс", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что введение рядом стран "потолка цен" на российскую нефть "не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции".

Песков также заявил, что страна-агрессор готовит ответное решение.

Видео дня

"Решение готовится. Очевидно одно: никаких "потолков" мы признавать не будем. Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков ", - сказал Песков.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

Вас также могут заинтересовать новости: