Вероятно, это произошло не вопреки, а с благословения Пекина.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян является тревожным признаком формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к НАТО и Западу в целом. Об этом пишет The Times.

Автор публикации отмечает, что поставки северокорейских снарядов для нужд захватнической армии России в Украине - это лишь половина проблем от этого альянса. Другая половина - что КНДР получает взамен от России.

"Очень маловероятно, что Ким Чен Ын приветствовал бы Путина так щедро только за обещание еды и топлива. Ким Чен Ын хочет передовые системы связи, технологию ядерных подводных лодок, военную спутниковую технику и передовую технологию межконтинентальных баллистических ракет", - считает аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча.

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Как отмечает The Times, помощь Пхеньяну в усовершенствовании программы баллистических ракет для подводных лодок "вызывает особый ужас", поскольку это позволит Киму при необходимости осуществить внезапный первый удар с помощью обычных или ядерных боеголовок. Кроме того, имея такое оружие, он гарантирует себе возможность мощного ответного удара, если военные возможности КНДР на земле будут уничтожены.

Хотя многие аналитики утверждают, что новосозданный альянс Москвы с Пхеньяном вызывает раздражение в Пекине, автор публикации напоминает, что именно Китай остается главным торговым партнером КНДР, поэтому в любой момент может прекратить поставки топлива и продовольствия корейцам в качестве наказания. Но этого не происходит.

"Разговоры Путина и Кима о том, чтобы бросить вызов американской гегемонии, согласуются с посланием, которое поступает из Пекина - что американский век закончился, и на его место приходит новая сила. Сообщение сформулировано тонко. У Си слишком много изящества, чтобы не заявлять прямо о существовании нового сверхмощного блока во главе с ним и при поддержке России, Северной Кореи и Ирана. Но ему и не надо - на этой неделе в Пхеньяне Ким и Путин сделали это за него", - пишет The Times.

Визит Путина в Пхеньян: последние новости

Как писал УНИАН, подписание "стратегического военного партнерства" между РФ и КНДР по своей сути является демонстративным пактом о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирного населения других стран. Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР.

Также мы рассказывали, какое оружие Путин мог выпрашивать у Кима во время этого визита. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российского диктатора интересовали не так снаряды, как боевая техника.

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