Южная Корея обладает не только большими запасами оружия, но и производит сама много современной техники.

Южная Корея решила пересмотреть свое эмбарго на поставки оружия в Украину после обострения дружбы КНДР с Россией. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, какие вооружения в теории может получить Украина от корейцев.

По его словам, потенциал Южной Кореи в вопросах ВПК "достаточно велик и разнообразен". Например, на вооружении страны находится 40 танков Т-80У и боеприпасы для танковых пушек калибра 125 мм. Также есть некоторое количество БМП-3 и БТР-80. Причем их относительно немного и это не лучшая из имеющейся у корейцев техники, поэтому ее "не жалко будет передать", считает Коваленко.

"Ну вот скажите, зачем вам эти 40 Т-80У, не делающих абсолютно никакой погоды на поле боя, при наличие более 2 тыс образцов [танков] К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2? Или, зачем вам эти два десятка БТР-80, при наличии почти 2,5 тыс прочих наименований бронетранспортёров?" – отмечает аналитик.

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Кроме того, армия Южной Кореи располагает "весьма внушительным" арсеналом артиллерии: 1,3 тысячи самоходных 155-мм гаубиц К9 Thunder и более 1 тысячи K55/К55А1. Это корейская модернизация американской самоходки М109. Коваленко подчеркивает, что Южная Корея также имеет налаженное производство 155-мм снарядов.

"Перечислять можно ещё долго, разных интересных позиций находящихся как на вооружении ЮК, так и производящихся её ВПК. А потому, сама вероятность вхождения ЮК в коалицию стран, поддерживающих Украину вооружением, следует воспринимать предельно позитивно. Главное только, чтобы заявления не остались по результату только заявлениями", – резюмировал аналитик.

РФ и КНДР договорились о стратегическом партнерстве

Как писал УНИАН, на этой неделе состоялся визит Владимира Путина в Пхеньян, в ходе которого был подписан договор о стратегическом партнерстве. Среди прочего две диктатуры договорились помогать друг другу в случае внешней агрессии.

Вместе с тем, хоть это и не заявлялось публично, диктаторы, вероятно, договорились продолжать торговлю оружием в нарушение санкций ООН. По мнению Александра Коваленко, Россия хочет получить от Северной Кореи не только дополнительные боеприпасы к артиллерии, но также боевую технику – в частности танки и БМП.

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