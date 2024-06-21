Соответствующий законопроект имеет двухпартийную поддержку.

В Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между РФ и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, представляя соответствующий законопроект.

Республиканец Линдси Грэм считает, что в дополнение к преступлениям РФ в Украине и других странах мира, визит Путина в КНДР является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого документа.

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"Тот факт, что он имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, каким он есть: государством-спонсором терроризма", - подчеркнул Грэм.

Его коллега из демократов Ричард Блюменталь отметил, что соглашение между Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко пугающим" и "враждебным к США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

"Двое самых автократических лидеров в мире, которые совершают зверства, стоят вместе и являются спонсорами терроризма... Россия заслуживает того, чтобы быть в этом маленьком выборочном клубе убийц, совершающих зверства", - утверждает Блюменталь.

Сенаторы вспомнили причастность РФ к отравлению Ющенко, Литвиненко и Скрипалей. При этом по указанию правителя Кремля российское правительство "способствовало и продолжает способствовать актам международного терроризма против политических оппонентов, иностранных граждан и других стран".

Признают ли РФ спонсором терроризма

Относительно вынесения документа на голосование сенаторы отметили, что это произойдет "скорее, чем позже".

"Прогнозы относительно времени являются достаточно опасными в Сенате Соединенных Штатов", - пояснил Блюменталь.

Однако он успокоил, что сейчас в Конгрессе есть двухпартийная поддержка соответствующего законопроекта. Происходит также сотрудничество с администрацией президента США.

"Я разговаривал с администрацией по этому документу. Они, безусловно, симпатизируют нашим целям. Мы поработали над некоторыми пунктами. Мы планируем продолжать с ними работать. Но я думаю, что сейчас нам пора двигаться вперед", - отметил Блюменталь.

Признание РФ спонсором терроризма - какие могут быть последствия

Как сообщал УНИАН, в октябре 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой впервые признала российский режим террористическим.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил негативный эффект для России статуса страны-террориста.

"Это репутационно крайне негативно будет отражаться на Российской Федерации, потому что такая страна, которая является страной-террористом, не сможет быть спонсором, например, культурных, спортивных, политических мероприятий. А для России это ключевой инструмент влияния на чужие элиты. Они постоянно были спонсорами каких-то международных федераций. Этого не будет. Это будет маркером для других государств, что со страной-террористом репутационно вообще не надо иметь никаких отношений. И это будет касаться не только Европы", - подчеркнул советник.

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