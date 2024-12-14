Юн Сук Ёль пообещал бороться за свое политическое будущее.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, которому парламент сегодня, 14 декабря 2024 года, объявил импичмент, пообещал бороться за свое политическое будущее. Также он призвал страну сохранять невозмутимость, чтобы убедиться, что Северная Корея не сможет планировать какие-либо провокации, сообщает агентство Reuters.

После голосования за импичмент Юн прокомментировал журналистам последние события. "Я отдам все свои силы и усилия, чтобы стабилизировать правительство", - сказал он.

"Хотя я пока останавливаюсь, путешествие, которое я прошел с людьми в течение последних двух с половиной лет в будущее, никогда не должно останавливаться. Я никогда не сдамся", - заверил президент.

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Также он председательствовал на заседании Совета национальной безопасности и призвал страну сохранять невозмутимость, чтобы удостовериться в любых провокациях со стороны Северной Кореи, ведь политический кризис, который возник в Южной Корее, вызвал сомнение в ее способности сдерживать ядерную Северную Корею, которая сейчас расширяет свой арсенал и углубляет связи с Россией.

Протестующие возле парламента, которые поддерживают импичмент Юна, прыгали от радости, размахивая разноцветными светодиодными палочками под музыку. А вот сторонники Юна, которые тоже собрались на митинг, после того, как стало известно о результатах голосования, разошлись.

Издание сообщает, что лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мэн призвал протестующих бороться вместе, чтобы Юна быстро отстранили. "Вы, люди, сделали это. Вы пишете новую историю", - обратился он.

Отмечается, что Конституционный суд в течение ближайших шести месяцев еще должен окончательно решить, снимать ли Юна с должности. Если это произойдет, будут назначены внеочередные выборы. Сейчас президентские полномочия Юна приостановлены, а исполняющим обязанности президента назначен премьер-министр Хан Дак Су.

Политический кризис в Южной Корее: что известно

3 декабря 2024 года пррезидент страны Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения. Решение объяснил так: парламент хочет уволить министров обороны и государственной безопасности, что, мол, угрожает безопасности страны, а также обвинил оппозицию в "антигосударственном акте" и заявил об угрозе "коммунистических сил Северной Кореи". Однако парламент отменил военное положение.

7 декабря в Сеуле тысячи людей вышли на протесты с требованием отставки Юн Сок Йоля. Однако тогда парламент страны не смог принять решение об импичменте из-за бойкота заседания депутатами правящей партии.

8 декабря прокуратура возбудила уголовное дело против президента по обвинению в государственной измене и злоупотреблении властью.

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