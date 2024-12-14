"За" проголосували 204 депутати.

В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны Юн Сук Йоля.

Как пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, "за" проголосовали 204 депутата, а против - 85. Еще трое депутатов воздержались, и восемь бюллетеней признали недействительными.

Причиной импичмента стало скандальное введение военного положения в Южной Корее.

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Скандал с президентом Южной Кореи

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране".

При этом парламент страны проголосовал против такого решения , ведь депутаты оппозиции пытались прорваться в парламент, чтобы провести процедуру голосования.

Уже 7 декабря в Сеуле более 100 тысяч человек вышли на протесты с требованием отставки Юн Сок Йоля. Однако тогда парламент страны не смог принять решение об отставке из-за бойкота заседания депутатами правящей партии.

8 декабря стало известно, что Юн Сок Ёль прекратит выполнять государственные дела, а также вести дипломатию страны. Прокуратура Южной Кореи возбудила уголовное дело против него по обвинению в государственной измене.

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