В Южной Кореи очень быстро начали развиваться события с введением военного положения и его отмены.

В Южной Корее, после того, как президент Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, отменили его действие — это произошло после того, как депутаты из оппозиции пытались прорваться в парламент, чтобы провести процедуру голосования.

Парламент Южной Кореи проголосовал "за" отмену военного положения — всего набрано 190 голосов, пишет Telegram-канал "Смотри". Согласно Конституции, президент должен отменить указ после голосования.

В здании Нацассамблеи в Сеуле работал спецназ, у входа продолжаются столкновения с силовиками, которые выполняют указ президента. Местные СМИ ранее сообщали, что парламент Южной Кореи в ближайшее время поставит на голосование вопрос отмены военного положения.

При этом существует серьезная угроза власти, особенно после того, как в 2023 году Юн Сок Ель наложил запрет на расследование коррупционных схем, в которых он замешан вместе с женой, считает политолог Игар Тышкевич в Facebook.

"В 2024 году тема "импичмента" начала набирать обороты. Рейтинг Юн Сок Йоль снизился до 24-25%. В октябре активисты собрали более миллиона подписей под петицией с призывом к отставке. До этого было письмо преподавателей университета, представителей бизнес-элиты. Процедура началась. Но во время военного времени это невозможно", - заявил эксперт.

Кроме того, он считает интересным вопрос — на чью сторону встанет армия, и какую позицию займут США.

Действие военного положения в Южной Корее - что известно

Сообщается, что во время действия военного положения в этой стране приостановлена работа политических партий, запрещены политические акции и любая политическая деятельность — в целом. Кроме того, все средства массовой информации (СМИ) находятся под контролем государства.

Другие новости из Южной Кореи

Ранее УНИАН сообщал, что Южная Корея завершила разработку нового перехватчика баллистических ракет или самолетов — на высоте более 40 км на конечном этапе снижения.

Кроме того, начиная с 2025 года в Южной Корее, в школах, начнут изучать английский, информатику и математику по учебниках, которые написаны искусственным интеллектом.

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